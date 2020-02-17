В России пугают граждан американскими спецслужбами

МИД РФ пугает россиян американскими спецслужбами.

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам РФ при планировании поездок в США учитывать "угрозу преследования американскими спецслужбами".

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", - говорится в "предупреждении".

Поэтому российский МИД при планировании зарубежных поездок советует "тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны, прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче".

Как утверждает российское внешнеполитическое ведомство, с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано 53 случая ареста россиян по запросу США.

В МИД РФ в качестве примера напомнили о нескольких осужденных в США россиянах: Марии Бутиной (незаконный лоббизм - ред.), Константине Ярошенко (транспортировка крупных партий наркотиков - ред.), Викторе Буте (торговля оружием и поддержка терроризма - ред.).