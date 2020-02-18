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Около 600 тыс долларов: В Северной Корее подсчитали, сколько они потратили на лошадей

Около 600 тыс долларов: В Северной Корее подсчитали, сколько они потратили на лошадей
19:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В КНДР подсчитали, сколько было потрачено средств на закупку лошадей из России за прошедший десяток лет.

КНДР заплатила около 600 тысяч долларов за импорт лошадей из России за последнее десятилетие. Только в прошлом году изолированная страна потратила 75 тысяч на породистых животных.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что за период с 2010 до 2019 года Пхеньян купил в России 138 лошадей. Среди них был десяток животных, купленных за 75,5 тысяч долларов в октябре, о чем свидетельствуют данные российской таможни. Это была самая крупная покупка с 2015 года, когда изолированная страна импортировала из России 61 коня за 192,2 тысяч долларов.

Издание отмечает, что в октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был сфотографирован на белом коне в снегах на горе Пэкту, где он "с высоты птичьего полета взглянул на горы, словно на вершины революции, которую он прошел с возвышенным духом". Так о фото писала государственная пропаганда страны. Фото северокорейского лидера на вершине горы должно было символизировать силу страны, а также славное прошлое и светлое будущее.

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"В гордой фигуре Ким Чен Ына на вершине могучей горы Пэкту отображалось величие выдающегося полководца, который смотрит в даль дороги к достижениям сильной социалистической страны, которая достигнет процветания собственными силами", - писало пропагандистское северокорейское издание KCNA.

В декабре появились новые фото Ким Чен Ына верхом на белом коне на горе Пэкту в сопровождении высокопоставленных чиновников, которые тоже были на белых конях. Впрочем, неизвестно, были ли лошади на новом снимке из новой российской поставки. Данные таможни России свидетельствуют, что по крайней мере два животных были проданы Северной Корее в августе 2016 года за 5600 долларов.

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Северная Корея, Россия, Ким Чен Ын, РФ, Лошади.
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