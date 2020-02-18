Санкции против "Роснефти": США ввели ограничения для швейцарского филиала

Новости мира:США ввели санкции против швейцарского филиала российской компании "Роснефть".

Вашингтон ввел санкции против "Роснефть Трейдинг", которая является швейцарской дочерней компанией российского нафтопостачальника "Роснефть", за финансовую поддержку режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом заявили во вторник в Государственном департаменте США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты 18 февраля приняли меры для прекращения хищения ресурсов Венесуэлы и длительной узурпации демократии прежним режимом Мадуро, введя санкции против "Роснефть Трейдинг" – швейцарского филиала российской компании", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения были введены против председателя правления и президента компании "Роснефть Трейдинг" Дидье Касимиро, который также является вице-президентом российской компании "Роснефть" по вопросам нефтепереработки, нефтехимии, торговли и логистики.

Как подчеркнули в Госдепартаменте США, "Роснефть Трейдинг" усиливала в финансовом плане диктаторский режим Мадуро, который прибег к репрессиям венесуэльского народа.

"Мадуро уничтожил институты, экономику и инфраструктуру Венесуэлы, обогатив себя и своих друзей через злоупотребление государственной властью при поддержке со стороны России, Кубы, Ирана и Китая", - отметили в Государственном департаменте США.