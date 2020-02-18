Нацистская символика: В России отменили штрафы

Госдума приняла отмену штрафов за размещение нацистской символики.

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении поправки в КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики, передает нижняя палата российского парламента.

В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

До принятия закона статья об административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусматривала штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как отмечала инициатор законопроекта Елена Ямпольская, из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Второй мировой войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники.