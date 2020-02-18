Огромная волна: В России на границе с Китаем образовалась ледяная стена

Гигантская ледяная стена протяженностью более десятка километров образовалась на озере Синкайху на границе Приморского края России и северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.
Ледяная стена появилась намного раньше, чем обычно, из-за сильных ветров в этом районе, которые нагромоздили куски льда друг на друга. Ее высота выросла от двух-трех метров до более 20 метров.
Ожидается, что она станет еще выше в ближайшие дни.
Синкайху — пресноводное озеро, известное богатством биоразнообразия и сложной экосистемой.
Это также основной пункт остановки для перелетных птиц в Азиатско-Тихоокеанском регионе.