Утечка токсичного газа в Пакистане: сотни людей госпитализированы, есть жертвы

Новости мира:В Пакистане в результате утечки токсичного газа погибли 14 человек.

В пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам местных чиновников, сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах в результате инцидента, который произошел 16 февраля.

По состоянию на 18 февраля, по информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

На сегодня запланирована эвакуация жителей из района Камари, их временно отселят в более безопасные районы.

Пока что причина утечки не установлена, но чиновники не видят в этом саботажа.

Министр информации провинции Насир Шах заявил, что местные чиновники обратились за помощью в химический и биологический отделы флота, чтобы определить источник утечки.

Карачи - крупнейший город Пакистана, рядом расположены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, а также ключевая военно-морская база.