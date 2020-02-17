Скачать
Понедельник, 17.02.2020
"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется
"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется
Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не допустят людей с симптомами коронавируса
Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не допустят людей с симптомами коронавируса
Игрок Шахтера перешел в Лех
Игрок Шахтера перешел в Лех
Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити
Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити

Дорога смерти: сотни мертвых скворцов обнаружили на трассе в Каталонии (Видео)

Дорога смерти: сотни мертвых скворцов обнаружили на трассе в Каталонии (Видео)
17:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:В Каталонии сотни мертвых птиц обнаружены на шоссе.

В Каталонии ищут объяснение смерти сотен птиц, которые в воскресенье устелили своими телами шоссе между городами Таррагона и Салоу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Кадры с мертвыми птицами, которыми оказались скворцы, во время движения по трассе С-31b в Каталонии записал местный житель и поделился видео в соцсетях.

Экстренная служба 112 подтвердила, что получила сообщения о погибших птицах на дороге вскоре после 17:00 в воскресенье. Местные полицейские вскоре приехали на место происшествия, чтобы забрать мертвых скворцов, а нескольких из них доставили в специальный отдел для дальнейшего анализа.

Экологическая организация Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC) считает, что гибель скворцов, возможно, была вызвана утечкой химических веществ в атмосферу или массовым отравлением. Экологи также говорят, что местные жители рассказали им о "сильном химическом запахе в воздухе".

Но, как отмечает издание, причина смерти птиц может быть совсем другой. Аналогичный инцидент произошел в Уэльсе перед Рождеством — тогда птицы погибли в результате столкновения с дорогой, пытаясь спастись от хищников. Это подтвердили результаты расследования.

"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется

Дело в том, что скворцы склонны тысячами формироваться в стаи — особенно перед заходом солнца, когда они ищут место для ночлега. Но когда их преследуют хищники, например, соколы, скворцы могут потерять ориентацию в пространстве. Тогда они не успевают остановиться и погибают при столкновении с землей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Отравление, Птицы, Каталония, Скворцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
02 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
03 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут
Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут
Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно
Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно
Февраль в Киеве &quot;побил&quot; еще два температурных рекорда
Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь