Дорога смерти: сотни мертвых скворцов обнаружили на трассе в Каталонии (Видео)

Новости мира:В Каталонии сотни мертвых птиц обнаружены на шоссе.

В Каталонии ищут объяснение смерти сотен птиц, которые в воскресенье устелили своими телами шоссе между городами Таррагона и Салоу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Кадры с мертвыми птицами, которыми оказались скворцы, во время движения по трассе С-31b в Каталонии записал местный житель и поделился видео в соцсетях.

Экстренная служба 112 подтвердила, что получила сообщения о погибших птицах на дороге вскоре после 17:00 в воскресенье. Местные полицейские вскоре приехали на место происшествия, чтобы забрать мертвых скворцов, а нескольких из них доставили в специальный отдел для дальнейшего анализа.

Экологическая организация Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC) считает, что гибель скворцов, возможно, была вызвана утечкой химических веществ в атмосферу или массовым отравлением. Экологи также говорят, что местные жители рассказали им о "сильном химическом запахе в воздухе".

Но, как отмечает издание, причина смерти птиц может быть совсем другой. Аналогичный инцидент произошел в Уэльсе перед Рождеством — тогда птицы погибли в результате столкновения с дорогой, пытаясь спастись от хищников. Это подтвердили результаты расследования.

Дело в том, что скворцы склонны тысячами формироваться в стаи — особенно перед заходом солнца, когда они ищут место для ночлега. Но когда их преследуют хищники, например, соколы, скворцы могут потерять ориентацию в пространстве. Тогда они не успевают остановиться и погибают при столкновении с землей.