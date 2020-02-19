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Сняли карантин: Лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры

Сняли карантин: Лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры
08:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали покидать его борт после двухнедельного карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине из-за коронавируса, пассажиров начали отправлять на берег. Об этом сообщает NHK.

"Пассажиры на борту пораженного вирусом круизного лайнера наконец находятся на суше", - говорится в сообщении.

Отбывавшие двухнедельный карантин на судне Diamond Princess начали высадку на берег.

Ожидается, что к концу этого дня 500 человек уже будут на суше. К концу выходных все здоровые пассажиры должны будут высадиться.

Для разрешения на высадку пассажиры должны были показать отрицательный результат теста на новый коронавирус, а также не иметь никаких симптомов.

Как отмечает издание, первая группа пассажиров, успешно прошедших осмотр, может возвращаться к нормальной жизни, однако их самочувствие всё равно будут проверять в телефонном режиме еще несколько дней.

Пассажирам Diamond Princess разрешили покинуть судно

Общее количество случаев заражения коронавирусом на корабле составляет 542, всего на лайнере находились 3 700 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщалось, по результатам последнего крупнейшего исследования китайских медиков, более 80% из исследованных 70 тысяч случаев коронавирус Covid-19 – мягкие, а наибольший риск коронавирус составляет для пожилых и больных людей.

От коронавируса COVID-19 в мире умерли более уже более двух тысяч человек.

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Япония, Коронавирус, Diamond Princess, Covid-19.
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