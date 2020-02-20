Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек

Новости мира:От смертельно опасного китайского коронавируса в мире умерли 2128 человек.

Количество лиц, умерших от коронавируса, по состоянию на 20 февраля составило 2128, заражено 75 тыс. 727.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

"По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в Китае возросло до 2120 человек, а еще 8 случаев смерти зафиксировано в мире", - говорится в сообщении.

Количество зараженных коронавирусом в Китае составляет 74 576 человек, в целом в мире — 75 тыс. 727. Полностью выздоровели уже 16 тыс. 446 человек.

Примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.