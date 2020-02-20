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Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)

Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь".

В 9:40 самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что там он дозаправился горючим и вылетит в Международный аэропорт города Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

Специальный самолет авиакомпании SkyUp совершил посадку в аэропорту "Борисполь". В Украину прилетели 48 граждан наших граждан, а также 29 иностранцев (граждане Черногории, Израиля, Аргентины, Норвегии, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Вывезенные из Китая граждане будут помещены в карантин на 14 суток. 

Самолет долгое время не мог приземлиться в Украине. Он сделал тридцать кругов в Харьковской области. Всему виной сильный туман. 

Тем временем, в Полтавской области местные жители устроили митинги. СМИ сообщили им, что эвакуированных из Китая якобы отвезут в Санжары. В госпиталь, который находится в центре города. Жителям это очень не понравилось. 

Эвакуация из Уханя: самолет с украинцами прилетит в "Борисполь"

Напомним, вчера в 3:01 ночи из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он показал видео, на котором видно, как специальный самолет отправляется в Китай.

Пресс-секретарь МИД Украины рассказал, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Вернуться домой удастся не всем. На борт из Китая не допустили трех украинцев, у которых диагностировали острую распираторную инфекцию.

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Украина, Китай, Эвакуация, Борисполь, МИД Украины, Ухань.
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