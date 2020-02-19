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Эвакуация украинцев: Премьер показал видео, как самолет отправился в Китай

Эвакуация украинцев: Премьер показал видео, как самолет отправился в Китай
09:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени.

Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, вылетел из международного аэропорта "Борисполь", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - написал премьер в Телеграм-канале.

Ранее в Минздраве заявили, что эвакуации не подлежат люди с симптомами острой респираторной инфекции.

Эвакуированных из Уханя граждан, а также членов экипажа поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

Место изоляции граждан будет под круглосуточной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

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Вспышка коронавируса Covid-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По всему миру заразились свыше 75 тыс. человек, умерли более 2 тыс.

В Китае заразились 74 тыс., из них 2004 человека скончались, 14 тыс. излечились и выписаны из больниц, сообщает Комитет здравоохранения КНР.

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Китай, Минздрав, Карантин, Ухань, Хубэй, Коронавирус, МИД Китая, Алексей Гончарук, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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