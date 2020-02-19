Скалецкая сказала, что делать украинцам, которые не согласились на эвакуацию из Уханя

Новости Украины:В случае выявления у кого-то из украинцев, которые подлежат эвакуации сейчас, симптомов ОРВИ, они будут размещены в больницы Китая.

В случае, если украинцы, которые находятся в Китае и не выразили желания покинуть его территорию сейчас, захотят это сделать впоследствии, вопрос их эвакуации будет решаться по дипломатическим каналам. Об этом сказала министр здравоохранения, отвечая на вопрос корреспондента относительно путей решения такой ситуации.

"По нашей информации о том, как проводилась коммуникация МИД с украинскими гражданами, их было проинформировано, что государством осуществляется один рейс, на который они должны принять решение, они принимают участие в эвакуации, или нет. Все остальные вопросы, которые были потом касаться оставления ими территории Китая, будут осуществляться по дипломатическим каналам",- сказала Скалецкая.

Она также добавила, что в случае выявления у кого-то из украинцев, которые подлежат эвакуации сейчас, симптомов ОРВИ, они будут размещены в больницы Китая, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь, предусмотренная местными властями.

Сейчас, по данным МИД, на территории провинции Хубэй находится около 80 граждан Украины, 49 из них выразили желание эвакуироваться на Родину.

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8 часов утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 73 тысяч 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 летальных. Выздоровели уже 12 тысяч 842 человека. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.