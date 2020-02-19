Скачать
Среда, 19.02.2020
Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Кислица: РФ превратила Крым в гетто с нарушениями прав человека и военную базу
Кислица: РФ превратила Крым в гетто с нарушениями прав человека и военную базу
Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
Завораживающие истории старинных замков, которые вас удивят (Фото)
Завораживающие истории старинных замков, которые вас удивят (Фото)

Скалецкая сказала, что делать украинцам, которые не согласились на эвакуацию из Уханя

Скалецкая сказала, что делать украинцам, которые не согласились на эвакуацию из Уханя
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В случае выявления у кого-то из украинцев, которые подлежат эвакуации сейчас, симптомов ОРВИ, они будут размещены в больницы Китая.

В случае, если украинцы, которые находятся в Китае и не выразили желания покинуть его территорию сейчас, захотят это сделать впоследствии, вопрос их эвакуации будет решаться по дипломатическим каналам. Об этом сказала министр здравоохранения, отвечая на вопрос корреспондента относительно путей решения такой ситуации.

"По нашей информации о том, как проводилась коммуникация МИД с украинскими гражданами, их было проинформировано, что государством осуществляется один рейс, на который они должны принять решение, они принимают участие в эвакуации, или нет. Все остальные вопросы, которые были потом касаться оставления ими территории Китая, будут осуществляться по дипломатическим каналам",- сказала Скалецкая.

Она также добавила, что в случае выявления у кого-то из украинцев, которые подлежат эвакуации сейчас, симптомов ОРВИ, они будут размещены в больницы Китая, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь, предусмотренная местными властями.

Сейчас, по данным МИД, на территории провинции Хубэй находится около 80 граждан Украины, 49 из них выразили желание эвакуироваться на Родину.

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8 часов утра 20 февраля.

Минздрав: самолет Sky Up после возвращения из Уханя дезинфицируют

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 73 тысяч 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 летальных. Выздоровели уже 12 тысяч 842 человека. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МИД, Эвакуация, Ухань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
03 Онкобольной Алле Мазур презентовали особый подарок (Фото)
04 Наступление оккупантов: в "Слуге народа" предложили узнать о произошедшем "из первых уст"
05 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
Путин уволил главного &quot;куратора&quot; Украины
Путин уволил главного "куратора" Украины
Рецепт дня: Домашние конфеты &quot;Баунти&quot;
Рецепт дня: Домашние конфеты "Баунти"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь