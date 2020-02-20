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"Ни одно масс-медиа не аплодировали": Граждане Украины выздоровели от коронавируса

"Ни одно масс-медиа не аплодировали": Граждане Украины выздоровели от коронавируса
12:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Двое украинцев с лайнера Diamond Princess пошли на поправку, сейчас они находятся в Японии.

Двое граждан Украины, которые заразились на новый китайский коронавирус на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"...Как (какая ситуация - ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не аплодировали (не уведомило - ред.), что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то за это мы забываем", - сказал он.

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Напомним, судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин, который продолжался до 19 февраля.

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Украина, Япония, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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