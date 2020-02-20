Всему виной эпидемия: в Китае стали активнее использовать обучающие приложения

Новости мира:Число скачиваний мобильных приложений в Китае подскочило после вспышки коронавируса.

Пользователи смартфонов в Китае загрузили рекордное количество игр и других приложений после вспышки коронавируса, отмечают эксперты.

Количество скачиваний приложений в магазине Apple (Apple Store) в Китае составило более 222 млн за неделю, начавшуюся 2 февраля, согласно данным провайдера аналитической информации AppAnnie, на которые ссылается Financial Times.

Среднее число скачиваний приложений в неделю за две первые недели февраля подскочило на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

Оба временных периода совпадают с ускорением распространения эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, которая уже унесла жизни более 2 тыс. человек.

"В этом году количество скачиваний продолжило расти после того, как закончились выходные по случаю Нового года по Лунному календарю", - отмечают аналитики AppAnnie. Обычно этот показатель начинает резко снижаться, когда заканчиваются праздники.

При этом эксперты зафиксировали существенный рост скачиваний обучающих приложений в феврале в связи с распространением коронавируса. Образовательные учреждения во многих крупных китайских городах остаются закрытыми, и маловероятно, что занятия возобновятся в ближайшие недели.