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Четверг, 20.02.2020
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Всему виной эпидемия: в Китае стали активнее использовать обучающие приложения

Всему виной эпидемия: в Китае стали активнее использовать обучающие приложения
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Число скачиваний мобильных приложений в Китае подскочило после вспышки коронавируса.

Пользователи смартфонов в Китае загрузили рекордное количество игр и других приложений после вспышки коронавируса, отмечают эксперты.

Количество скачиваний приложений в магазине Apple (Apple Store) в Китае составило более 222 млн за неделю, начавшуюся 2 февраля, согласно данным провайдера аналитической информации AppAnnie, на которые ссылается Financial Times.

Среднее число скачиваний приложений в неделю за две первые недели февраля подскочило на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

Оба временных периода совпадают с ускорением распространения эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, которая уже унесла жизни более 2 тыс. человек.

Коронавирус COVID-19 понемногу отступает

"В этом году количество скачиваний продолжило расти после того, как закончились выходные по случаю Нового года по Лунному календарю", - отмечают аналитики AppAnnie. Обычно этот показатель начинает резко снижаться, когда заканчиваются праздники.

При этом эксперты зафиксировали существенный рост скачиваний обучающих приложений в феврале в связи с распространением коронавируса. Образовательные учреждения во многих крупных китайских городах остаются закрытыми, и маловероятно, что занятия возобновятся в ближайшие недели.

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Китай, КНР, Вирус, Коронавирус.
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