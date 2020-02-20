Коронавирус COVID-19 понемногу отступает

Новости мира:В Китае падает число новых заражений смертельным коронавирусом.

В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР в четверг, 20 февраля. Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74576 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек.

В 9:40 самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.