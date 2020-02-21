В Китае назвали сроки испытания вакцины от нового коронавируса

Новости мира:Китайские ученые смогут подготовить создаваемую ими вакцину от коронавируса нового типа COVID-19 к клиническим испытаниям только через два месяца.

Заместитель председателя Национального комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь рассказал, когда могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса на людях

По словам Исиня, клинические испытания вакцины на людях могут начаться уже через несколько месяцев.

"Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года", - рассказал он.

Кроме того, руководитель биологического центра Нацкомитета здравоохранения Китая Чжан Синьминь заявил, что сейчас часть вакцин против нового коронавируса проходит испытания на животных.

Также китайские специалисты изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарствами, которые применяются при синдроме системного воспалительного ответа.

Как сообщалось, в настоящее время новым вирусом, распространение которого началось в декабре 2019 года, заражено уже более 75 тыс. человек, жертвами болезни стало уже более 2,2 тыс. человек.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года. В середине февраля в Китае запустили в производство лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.