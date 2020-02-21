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Пятница, 21.02.2020
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Существование в карантине: Какова сейчас жизнь в Китае

Существование в карантине: Какова сейчас жизнь в Китае
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Как сейчас живут люди в Китае находясь под карантином и опасностью заражения коронавирусом.

За два дня до китайского Нового Года город Ухань и его окрестности оказались под карантином. Власти ввели там такие условия, которые можно сравнить с домашним арестом для 56 миллионов жителей.

Заблокированные дома миллионы китайцев не смогли поехать к родным на праздники. А те, кто все же выехал, оказались отрезанными от транспорта и возможности вернуться в город, где работают. Потребность поддерживать связь, развлекаться и просто нормально функционировать не уменьшается из-за эпидемии. Китайцы перенесли все свои активности в киберпространство, - пишет Gazeta Wyborcza. В Ухане школьные занятия проходят в интернете. Учителя, так же как и перед распространением вируса, начинают вести урок каждое утро. Только теперь все происходит в режиме видеоконференции.

Это облегчение для учеников, которые готовятся в июне сдавать экзамен гаокао. Это один из важнейших экзаменов в Китае, который является условием для поступления на учебу в учреждения на уровне бакалавра. Если сдать его плохо, это может поставить крест на мечтах о карьере. Поэтому китайские семьи часто тратят сбережения на репетиторство. Электронные лекции позволяют немного уменьшить стресс, связанный с подготовкой к экзамену.

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Но обучение в интернете проходит далеко не без проблем. Бывают случаи, когда приходится ссориться с соседями сверху, чтобы прекратили прыгать и шуметь и не мешали учиться. А в ответ часто можно услышать: "Извините, но мы играем в WF и скоро закончим". В социальных сетях "ходит" видео о том, как учитель плавания тренирует лежащего на диване пловца. Не страшно, что воды нет ни грамма. Как оказалось, в домашних условиях можно от шкафа, который символизирует один берег, "проплыть" по дивану, размахивая руками и разгребая подушки, и даже сделать разворот на спинке, которая служит другим берегом. Видео было снято в городе Цзинань, где тоже был введен карантин.

Благодаря эпидемии видоблогеры в Китае собирают рекордные просмотры. Можно показывать что угодно, потому что зрителей сейчас очень много. В сети, например, распространяли фото "произведений искусства", сделанных в охваченных карантином домах из того, что было под рукой. Можно увидеть Микки Мауса из подсолнечных семечек или робота Gundam, сложеного из прищепок для белья. Или же кое-кто мастерит мобильный туалет из коробки из-под обуви и двух сумок на случай перебоев в поставке воды. Популярным также стал мужчина, который транслировал марафон вокруг кухонного стола.

На День Валентина, конечно, хитом стали виртуальные свидания. Романтический ужин, прогулка, небольшие подарки и букеты отошли в прошлое. Улицы зараженных городов были пустыми. В витринах магазинов с бижутерией не видно ни одного кольца с бриллиантом. В китайских социальных сетях также появилась мода на домашние офисы. Компьютеры на кухонных столах в окружении домашних безделушек, за которыми работают китайцы в пижамах. Официальные костюмы и платья они одевают только в случае видеозвонков с коллегами.

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Электронная торговля в Китае тоже изменилась из-за коронавируса. Даже до эпидемии были рекорды в объемах продаж в интернете. Но страх перед вирусом усложнил ситуацию. Заказать товар, несколько раз щелкнув мышкой, - это половина дела. А риск прямого контакта с курьером, даже если он носит маску, означает подвергнуть себя опасности. Аналогичная ситуация возникла с доставками еды. Чтобы успокоить покупателей, в счете теперь указывают температуру повара, упаковщика и даже курьера.

Из-за COVID-19 в Китае зарабатывают деньги на формах дистрибуции, которых раньше в стране не было. Владельцы самых популярных сервисов с фильмами дрались за право получить лицензию на самые свежие кинопремьеры. В кинотеатры в условиях карантина и так никто бы не пошел. А расходы на съемки нужно как-то возвращать. Фирма Bytedance нашла новое направление для своего бизнеса, купив права на китайскую комедию "Потерянные в России", которая должна была выйти на широкие экраны перед китайским Новым Годом. За это она заплатила 100 миллионов долларов.

Для подписчиков сервиса Bytedance фильм доступен бесплатно. На первый взгляд, уплата такой крупной суммы ради того, чтобы потом раздать фильм, кажется безумием. Но благодаря этому сервис смог привлечь 60 миллионов новых пользователей. Поэтому покупка фильма оказалась вполне оправданной. Ведь получается, что компания заплатила 1,5 доллара за каждую пару глаз, которые будут смотреть рекламу.

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Китай, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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