Наводнения в Индонезии: десятки районов Джакарты затоплены

Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей, сообщает The Coco.
Согласно данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 районов города пострадали от проливных дождей.
Больше всего затопило восточную часть Джакарты, в частности, Крамат Джати. Там вода поднялась до 80 сантиметров. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома.
Метеорологи предупреждают, что наводнения в городе будут продолжаться до марта.
В канун Нового года в Индонезии прошли самые интенсивные осадки за последние двенадцать лет. Из-за стихийных бедствий погибли 67 человек, десятки тысяч жителей эвакуировали.