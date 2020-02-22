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Наводнения в Индонезии: десятки районов Джакарты затоплены

Наводнения в Индонезии: десятки районов Джакарты затоплены
15:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Из-за проливных дождей более тысячи жителей столицы Индонезии вынуждены покинуть свои дома.

Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей, сообщает The Coco.

Согласно данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 районов города пострадали от проливных дождей.

Больше всего затопило восточную часть Джакарты, в частности, Крамат Джати. Там вода поднялась до 80 сантиметров. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома.

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Метеорологи предупреждают, что наводнения в городе будут продолжаться до марта.

В канун Нового года в Индонезии прошли самые интенсивные осадки за последние двенадцать лет. Из-за стихийных бедствий погибли 67 человек, десятки тысяч жителей эвакуировали.

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Индонезия, Наводнения, Джакарта, Стихийное бедствие.
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