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В Казахстане задержали сто человек, которые пришли на митинги запрещенной организации

В Казахстане задержали сто человек, которые пришли на митинги запрещенной организации
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Генпрокуратура Казахстана предостерегала граждан страны от участия в несанкционированных митингах 22 февраля.

Полиция Алматы задержала несколько десятков человек, пришедших в субботу к площади "Астана" для участия в митинге, инициированном сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, признана экстремистской и запрещена в Казахстане), сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места события.

"На прилегающих к площади улицах и в сквере производится задержание людей, пришедших на митинг. Сотрудники полиции подходят, проверяют документы и сопровождают в полицейский автобус. Некоторые из задержанных оказывают сопротивление. На данный момент задержано около 50 человек", - сообщил он.

Перед задержанием пришедших на митинг людей предупреждали об ответственности за незаконные акции представитель городской администрации и прокуратуры.

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Позже близ площади в Алматы задержали еще около 20 человек.

В столице Казахстана на митинг ДВК около дворца "Жастар" в субботу пришло меньшее людей, чем в Алматы. Некоторые участники заявляли, что не причисляют себя ни к каким политическим объединениям и пришли выразить свое недовольство нынешним положением дел в стране.

За ходом начавшегося было митинга наблюдали полицейские и журналисты. Но через несколько минут полиция выводила выступавших и сопровождала в полицейский автобус. Всего, по оценке очевидцев, было задержано около 30 человек.

Полиция ограничивала движение пешеходов возле дворца "Жастар" по проспекту Республики от улицы Абая до Сейфуллина.

Ранее Генпрокуратура Казахстана предостерегала граждан страны от участия в несанкционированных митингах 22 февраля.

"Несмотря на разъяснения генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах", - говорилось в обращении Генпрокуратуры.

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Выйти на митинги 22 февраля казахстанцев призывал бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Аблязов является организатором ДВК, которая призывает казахстанцев к смене власти в стране.

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Митинг, Казахстан, Алматы, Нур-Султан.
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