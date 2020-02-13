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Внук Назарбаева просит политического убежища у Великобритании

Внук Назарбаева просит политического убежища у Великобритании
09:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Внук бывшего президента заявил, что имеет доказательства коррупции между правительством РФ и Казахстана.

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, просит Великобританию предоставить ему политическое убежище. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбук. 

Айсултан заявляет, что имеет доказательства крупных коррупционных схем между правительством России и Казахстана. Он уточнил, что все детали можно будет прочесть в его интервью, которое он дал The Times. 

Свой поступок внук Назарбаева объяснил тем, что чувствует давление со стороны своей семьи.

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Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента Казахстана. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года.

Напомним, Значительную часть канадской железной дороги закрыли из-за протестов.

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Великобритания, Казахстан, Политическое убежище, Нурсултан Назарбаев, Айсултан Назарбаев.
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