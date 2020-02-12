Выборы в Азербайджане: полиция задерживает оппозиционных кандидатов

Новости мира:В Азербайджане полиция задержала более 20 оппозиционных кандидатов.

Полиция Азербайджана задержала более 20 оппозиционных и независимых кандидатов, принимавших участие в акции протеста против результатов досрочных парламентских выборов, результаты которых критиковали также и международные наблюдатели.

Об этом информирует "Радио Свобода".

Протестующие, завернутые в одеяла, участвовали в сидячем протесте возле здания Центральной избирательной комиссии Азербайджана, когда спецназовцы задержали всех участников акции и посадили их в автобусы.

Представитель Министерства внутренних дел Эхсан Захидов заявил, что акция была незаконной, а участники не придерживались закона.

Как известно, согласно данным ЦИК, правящая партия "Новый Азербайджан" получила 70 из 125 мест в однопалатном парламенте страны, а почти все остальные мандаты достались маленьким партиям и независимым кандидатам, преданным президенту Ильхаму Алиеву.

Международные наблюдатели заявили, что обнаружили значительные процедурные нарушения в подсчете голосов, что, по их словам, ставит под сомнение честность выборов. Алиев назначил выборы на девять месяцев раньше положенного срока.

Оппозиция заявила, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями.