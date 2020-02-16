В Харькове открылось консульство Казахстана

Новости Украины:В церемонии открытия принял участие посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев.

В Харькове открылось почетное консульство Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев, представители городской и областной властей и казахской диаспоры.

Во время торжественной церемонии Самат Ордабаев отметил, что отношения между Казахстаном и Украиной всегда были дружественными.

Напомним, в городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Напомним, временным поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.