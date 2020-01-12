В Филадельфии открыли Почетное консульство Украины

Новости Украины:В американском городе Филадельфия открыли Почетное консульство Украины.

Украина в субботу, 11 января, подписала с США соглашение об открытии нового почетного консульства в городе Филадельфия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

"Подписали соглашение о создании нового Почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице — городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", — сообщили в посольстве.

Там также отметили, что город Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки. Новым почетным консулом Украины в Филадельфии станет общественный деятель, юрист, и вице-президент "Украинской Федерации Америки" Ирина Мазур. Официальное удостоверение ей вручил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Напомним, временным поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.