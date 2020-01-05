Новый посол США начал работу в Украине

Новости Украины:Кристина Квин заявила, что считает за честь работать Временным поверенным в делах США в Украине.

Заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин возглавила посольство.

Временным поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

"Для меня честь работать сейчас временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на должности руководителя команды посольства США в Украине", - сказала она.

Квин также сообщила, что находится в Украине шесть месяцев в должности заместителя руководителя миссии.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Киеве перед уходом в отставку.

Как сообщалось ранее, Вильям Тейлор оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Он стал свидетелем по этому делу и выступил с показаниями в Палате представителей Конгресса США.

Напомним, Временно поверенной по делам США в Украине стала Кристина Квин.