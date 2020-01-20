Украина и Албания усилят сотрудничество: начнут с открытия посольств

Новости Украины:Албания откроет посольство в Украине.

В ближайшие месяцы откроются посольства Украины в Албании и Албании в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой, сообщает "Европейская правда".

"Наша цель - усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании. Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", - сказал Гончарук.

Премьеры также обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией.

Ранее сообщалось, что кроме посольства в Албании Украина в 2020 году планирует открыть генеральное консульство во французском Марселе и генеральное консульство в американском Хьюстоне.

Также сообщалось, что правительство планирует расширить сеть почетных консулов там, где до сих пор нет официального консульского присутствия.