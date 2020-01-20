Скачать
Понедельник, 20.01.2020
"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину
"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину
Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ
Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ
"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию
"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию
Шестилетний Оуэн Колли собрал 200 тысяч долларов для спасения Австралии (Фото)
6-летний Оуэн Колли собрал $200 тысяч для спасения Австралии

Украина и Албания усилят сотрудничество: начнут с открытия посольств

Украина и Албания усилят сотрудничество: начнут с открытия посольств
18:32 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: КМУ

Новости Украины:Албания откроет посольство в Украине.

В ближайшие месяцы откроются посольства Украины в Албании и Албании в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой, сообщает "Европейская правда".

"Наша цель - усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании. Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", - сказал Гончарук.

Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ

Премьеры также обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией.

Ранее сообщалось, что кроме посольства в Албании Украина в 2020 году планирует открыть генеральное консульство во французском Марселе и генеральное консульство в американском Хьюстоне.

Зеленский: Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса

Также сообщалось, что правительство планирует расширить сеть почетных консулов там, где до сих пор нет официального консульского присутствия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Посольство, ЗСТ, Албания, Алексей Гончарук, Эдди Рама.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
05 В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко пришел в ГБР за повестками
Порошенко пришел в ГБР за повестками
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у &quot;ОПЗЖ&quot;
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента
Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине
Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине
Электрокар Chery: появились подробности о новинке
Электрокар Chery: появились подробности о новинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь