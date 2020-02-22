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Коронавирус в Южной Корее: Samsung закрывает один из заводов

Коронавирус в Южной Корее: Samsung закрывает один из заводов
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Samsung закрывает фабрику по производству смартфонов в Южной Корее из-за коронавируса.

Компания Samsung Electronics решила закрыть завод по производству смартфонов в городе Гуми, Южная Корея, после обнаружения вируса COVID-19 у одного из работников.

Об этом сообщает CNN.

"Samsung Electronics заявила в субботу, что один случай коронавируса был подтвержден на заводе по производству смартфонов компании в южнокорейском городе Гуми. Завод закрыт до утра понедельника, тогда как этаж помещения, где работал инфицированный работник, будет закрыт до 25 февраля", - говорится в сообщении.

Компания также выявила коллег, которые контактировали с зараженным работником, и приняла меры, чтобы изолировать их и осуществить тестирование на коронавирус.

Вирус в ОАЭ: Медики зафиксировали новые случаи заражения

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 22 февраля зарегистрирован 77 661 случай заболевания коронавирусом COVID-19, 2360 человек умерли. Общее количество инфицированных коронавирусом в Южной Корее составляет 433 человека, двое человек умерли.

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Южная Корея, Samsung, Коронавирус.
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