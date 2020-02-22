Афганистан приостановил военные операции против "Талибана"

Новости мира:Президент Афганистана приостановил на неделю борьбу с талибами.

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил структурам безопасности страны прекратить борьбу против боевиков движения "Талибан".

Решение принято с целью поддержки мирного процесса между США и движением "Талибан".

Гани приветствовал решение талибов о сокращении числа атак в стране, начиная с полуночи 22 февраля.

По мнению президента Афганистана, сокращение уровня насилия в стране может стать стимулом для долгосрочного прекращения огня в стране.

"Поручил силам безопасности Афганистана приостановить на неделю все операции против талибов. В то же время операции против других террористических организаций, действующих на территории Афганистана, будут продолжены", - сказал Гани.

По его словам, после подписания мирного соглашения между США и талибами не останется никаких препятствий для начала межафганского диалога, и все консультативные встречи по этому вопросу будут продолжены.

Соглашение между Вашингтоном и талибами будет подписано 29 февраля в Катаре.

После подписания документа планируется обмен пленными. США и власти Афганистана освободят из тюрем пять тысяч боевиков движения "Талибан", в ответ на что талибы освободят тысячу пленных.

Процесс межафганского диалога стартует вскоре после освобождения пленных и заключенных.

Место проведения диалога между Кабулом и талибами при посредничестве США пока не утверждено.

США выступят в роли посредника в процессе диалога, в ходе которого будут обговорены внутренние проблемы страны и взаимные требования.