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Помпео назвал дату подписания мирового соглашения с "Талибаном"

Помпео назвал дату подписания мирового соглашения с "Талибаном"
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео анонсировал мирное соглашение между США и "Талибаном".

Подписание мирового соглашения по Афганистану между Соединенными Штатами и террористическим группировкам "Талибан" запланировано на последний день февраля.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в катарской столице Дохе, сообщает TOLO News.

"Мы готовимся к тому, что подписание (мирового соглашения с талибами - ред.) состоится 29 февраля", - сказал он.

По словам Помпео, в течение последних недель представители афганского правительства США и "Талибана" пришли к согласию о значительном уменьшении насилия по всей территории Афганистана и уменьшении количества американских военных в стране.

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По мнению госсекретаря, единственным путем для достижения прочного мира в Афганистане являются переговоры между самими гражданами страны.

Ранее СМИ сообщили, что мировое соглашение между США и Талибаном для снижения эскалации в Афганистане, переговоры по которому продолжаются в течение последних месяцев, может быть достигнуто уже к концу нынешней недели.

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Как сообщалось ранее, администрация Трампа прилагает значительные усилия для достижения мирного соглашения с Талибаном. Окончательная цель - установление комплексного перемирия с целью завершить длительную миссию США в Афганистане.

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Афганистан, Талибан, Майк Помпео.
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