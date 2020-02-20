"Ограничение свободы слова": в Госдепе осудили выдворение журналистов из Китая

Новости мира:Помпео воспринял выдворение из Китая журналистов WSJ как ограничение свободы слова.

Администрация США осуждает Китай за лишение аккредитации трех журналистов американского издания The Wall Street Journal и за требование для них покинуть страну, заявил глава Госдепа Майк Помпео в среду.

"Соединенные Штаты осуждают выдворение Китаем трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal. Развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса сообщает факты и высказывает мнения. Правильной реакцией было бы представить контраргументы, а не ограничивать свободу слова", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"США надеются, что китайский народ получит такой же доступ к точной информации и к свободе слова, какие есть у американцев", - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее в среду МИД КНР лишил аккредитации трех сотрудников американского издания The Wall Street Journal из-за текста о коронавирусе, заголовок которого, по мнению Пекина, содержал в себе расизм.

Статья в издании вышла 3 февраля под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". По словам представителя МИД КНР Гэн Шуана, "авторы использовали расистский и дискриминационный заголовок, который вызвал возмущение и осуждение со стороны китайского народа и мирового сообщества".

Китай потребовал у издания принести извинения и наказать тех, кто имеет отношение к заголовку, однако The Wall Street Journal отказалась это делать. После этого Пекином было принято решение об отзыве аккредитации.

По словам главы китайского корпункта издания, трем журналистам - гражданам США Джону Чину и Чао Дену, а также корреспонденту австралийцу Филипу Венгу дали пять дней на то, чтобы покинуть Китай.