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Гончарук объяснил, зачем нужна усиленная охрана для эвакуированных из Китая украинцев

Гончарук объяснил, зачем нужна усиленная охрана для эвакуированных из Китая украинцев
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

Охрана эвакуированных из китайского Уханя граждан, где зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, будет обеспечена, в том числе для недопущения по отношению к ним провокаций.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций", - сказал он.

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Кроме того, он добавил, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

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В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

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Китай, Ухань, Коронавирус, Алексей Гончарук.
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