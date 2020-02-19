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Гончарук пообещал решить вопрос с контрактом Коболева

Гончарук пообещал решить вопрос с контрактом Коболева
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Срок действия контракта главы "Нафтогаза" Андрея Коболева заканчивается в марте этого года.

Кабинет министров в ближайшее время решит вопрос относительно завершения срока действия контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев.

Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Этот вопрос сейчас актуален. Конечно в ближайшие недели стоит ожидать решений. Когда они будут приняты - обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось", - сказал он.

По словам Гончарука, этот вопрос не стоял в повестке дня заседания правительства сегодня, но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись.

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"Мы знаем (что у Коболева контракт заканчивается в марте – ред)... Поэтому соответственно это актуально, и это обсуждается", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 февраля, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на заседании Кабинета министров предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз Украины", но премьер-министр отклонил его предложение.

С 26 марта 2014 года председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" является Андрей Коболев. Его действующий контракт заканчивается в конце марта 2020 года.

Напомним, председатель "Нафтогаза" назвал два условия открытия рынка газа для населения.

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Нафтогаз, Кабмин, Алексей Гончарук, Андрей Коболев.
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