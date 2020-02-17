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"Выполняем свои обещания": Коболев рассказал, как рынок оценивает IPO "Нафтогаза"

"Выполняем свои обещания": Коболев рассказал, как рынок оценивает IPO "Нафтогаза"
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Инвесторы положительно оценивают перспективы публичного размещения акций "Нафтогаза".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила от возможных инвесторов положительный отзыв о перспективе размещения акций компании на бирже, написал на своей странице в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"На прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода Группы "Нафтогаз" на IPO (Initial Public Offering - первичное публичное размещение акций компании – Ред.) и получил очень положительный отзыв", - отметил он.

По словам Коболева, успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность).

"Из приятного - команду "Нафтогаза" положительно воспринимает рынок, поскольку мы "выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей". А такие вещи вдохновляют. Сильно", - написал глава НАК.

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Как сообщалось ранее, в феврале глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в нынешнем виде НАК "Нафтогаз Украины" не может быть приватизирована или выведена на IPO, поскольку для этого газовые хранилища должны быть переданы другой государственной компании.

В 2017 году глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить 10 млрд долл. дохода, а также сделает необратимыми позитивные реформы в компании.

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НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Нафтогаз, IPO, Андрей Коболев.
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