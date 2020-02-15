Украинцам пообещали рекордно низкие цены на газ

Новости Бизнеса:Цены на газ в Украине летом 2020 года будут рекордно низкими, пообещал министр Оржель.

Рекордно низкие цены на газ в Украине летом 2020 года пообещал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Меньшими цены на газ будут и в феврале и марте.

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль – регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето – это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – заявил Оржель в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение газа, которые очень долго не пересматривались.

"Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах, должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", – добавил Оржель.

Отметим, что с третьего квартала 2019 года цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель наименьший для последних 10 лет.

Напомним, в НКРЭКУ объяснили, зачем с платежки за газ выделили плату за распределение газа.