Комиссия по тарифам объяснила, зачем разделили платежки за газ

Новости Бизнеса:В НКРЭКУ объяснили, зачем с платежки за газ выделили плату за распределение газа.

Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

"Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньшую нагрузку в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись", - сказал Тарасюк.

По его словам, разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.

"Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала мешне благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку", - отметил Тарасюк.

Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для потребителей, которые не потребляют газ.

"Потребителям, у которых есть только конфорка, это будет в среднем по Украине 2,8 грн, у кого есть подогрев воды - 8,9 грн, для частных домов, где еще есть котел, это будет 21,9 грн. Будет минимальная платежка. Платить за обслуживание надо", - добавил Тарасюк.

Как сообщалось, с 2020 года с квитанций горгазов и облгазов удалили начисление за услугу по транспортировке газа, теперь его направляют потребителям отдельным счетом.

Цена за доставку газа рассчитывают индивидуально: объем использованного топлива в прошлом "газовом году" (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года) делится на 12 и умножается на установленный тариф на доставку газа.

Напомним, премьер Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.