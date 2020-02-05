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Премьер объяснил, откуда взялись две платежки за газ

Премьер объяснил, откуда взялись две платежки за газ
07:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Премьер Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему потребители в январе получили две платежки - за газ и его транспортировку. Об этом он написал в фейсбуке.

При этом премьер подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

"Плата за транспортировку всегда существовала - ранее она входила в общий тариф", - отметил Гончарук.

По словам главы Кабимна, сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика.

"А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - объяснил он выгоду раздельной оплаты.

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Премьер-министр заявил, что несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке. Это стало возможным благодаря перерасчету, который в 21-й области Украины позволил снизить оплату за газ на 30%.

Также Гончарук объявил, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы на обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим.

Гончарук подчеркнул, что плата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

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Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также Кабмин предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

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Газ, Тарифы, Кабмин, Алексей Гончарук, Абонплата за газ, Платежки за газ.
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