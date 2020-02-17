Нафтогаз уточнил сумму убытков от захвата Россией активов в Крыму

Новости Бизнеса:НАК "Нафтогаз" уточнил оценку убытков от захвата Россией активов группы компаний в Крыму.

Группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков за экспроприированные активы в Крыму, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в понедельник.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд", – отмечено в сообщении НАК.

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации на основании украинско-российского соглашения о защите инвестиций. "Нафтогаз" просит арбитражный трибунал обязать РФ за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов "Нафтогаза", которые стали одной из основных мишеней России в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.

В феврале 2019 года трибунал признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская Федерация незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза". Соответственно, текущая, вторая, стадия арбитражного производства касается только определения размера компенсации потерь "Нафтогаза".

В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков.

Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года.