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94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку

94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад подал в отставку.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю страны заявление о своей отставке. Об этом сообщает AP.

"Офис премьер-министра заявил в коротком сообщении, что 94-летний Махатхир подал в отставку в 13:00 по местному времени", - говорится в публикации. 

Другие детали не были объявлены.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сыновей земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды".

Махатхир был премьер-министром Малайзии в 1981-2003 годах и с 10 мая 2018 года.

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Отметим, Мохамад ранее заявлял об "отсутствии доказательств вины России в деле сбития самолета рейса МН17".

Напомним, недавно Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

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Малайзия, Премьер-министр Малайзии, МН17, Малайзийский премьер-министр.
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