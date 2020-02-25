94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку

Новости мира:Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад подал в отставку.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю страны заявление о своей отставке. Об этом сообщает AP.

"Офис премьер-министра заявил в коротком сообщении, что 94-летний Махатхир подал в отставку в 13:00 по местному времени", - говорится в публикации.

Другие детали не были объявлены.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сыновей земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды".

Махатхир был премьер-министром Малайзии в 1981-2003 годах и с 10 мая 2018 года.

Отметим, Мохамад ранее заявлял об "отсутствии доказательств вины России в деле сбития самолета рейса МН17".

Напомним, недавно Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.