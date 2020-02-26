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Массовые беспорядки в столице Индии: за последние дни погибли 20 человек

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Массовые беспорядки в столице Индии: за последние дни погибли 20 человек
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В столице Индии почти в три раза возросло количество погибших и пострадавших во время массовых протестов, вызванных новым законом о гражданстве.

В Дели за последние дни погибли не менее 20 человек, еще около 190 пострадали в результате беспорядков, которые начались после того, как был принят новый закон о гражданстве, сообщили в среду индийские СМИ.

"Из всех людей, доставленных в больницу, 189 пострадали, а 20 скончались", - цитируют СМИ слова главврача больницы Guru Teg Bahadur в Дели.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал назвал ситуацию в городе "тревожной" и заявил о необходимость призвать военных для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Полиция, несмотря на все усилия, не способна контролировать ситуацию и вселить уверенность. Необходимо вызвать вооруженные силы и немедленно ввести комендантский час в затронутых (беспорядками - ред.) районах", - написал Кеджривал в своем твиттере.

С утра среды в наиболее пострадавших районах наблюдается усиление присутствия сил правопорядка.

По данным СМИ, накануне группа из 500 человек сломала двери мечети в районе Ашок-Нагар и подожгла ее. Позже вечером была сожжена еще одна небольшая мечеть и мусульманские лавки на местном рынке.

Как сообщил житель района, банда на протяжении более трех часов крушила мечеть, выкрикивая индуистские националистические лозунги.

Беспорядки на северо-востоке Дели вспыхнули в минувшее воскресение и в понедельник приняли насильственный характер.

Как отмечают СМИ, причиной тому послужило распоряжение лидера одной из ведущих партий Индии "Бхаратия Джаната Парти" Капила Мишры применить силу в отношении мусульман, заблокировавших дорогу на северо-востоке Дели в знак протеста против нового закона о гражданстве.

Протесты против этого закона начались в декабре прошлого года сразу после его принятия.

Новый закон о гражданстве позволяет христианам, индуистам и представителям других религиозных меньшинств из соседних стран, находящимся на территории Индии нелегально, получить индийское гражданство, если они докажут, что на родине их преследовали по религиозным причинам. Он касается граждан стран, где преобладает мусульманское население: Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Мусульмане под этот закон не подпадают.

В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты

В результате критики закона обвинили правительство премьера Нарендры Моди в стремлении продолжить вытеснение из общественной жизни 200-милионной исламской общины Индии, а сам закон назвали нарушением светской конституции страны.

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Индия, Дели, Гражданство, Беспорядки в Индии, Арвинд Кеджривал.
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