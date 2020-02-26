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Коронавирус в КНДР: Власти разрешат эвакуировать иностранцев во Владивосток

Коронавирус в КНДР: Власти разрешат эвакуировать иностранцев во Владивосток
13:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Северной Кореи наконец решились и собираются эвакуировать иностранцев, отправив спецрейс во Владивосток.

Власти КНДР в ближайшие дни организуют первый за время объявленного в стране карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании "Эйр Коре" из Пхеньяна во Владивосток.

Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом федерального агентства ТАСС источник в одном из европейских дипломатических представительств. 

"Мы получили ноту МИД о том, что правительство КНДР намерено в ближайшее время организовать однократный рейс по маршруту Пхеньян — Владивосток — Пхеньян для иностранных граждан, желающих покинуть республику на время карантина, — отметил собеседник агентства. — Точная дата рейса пока неизвестна. При этом нас предупредили, что покинувшие КНДР иностранцы не смогут вернуться в Пхеньян до полной отмены действующих чрезвычайных противоэпидемических мер". Как пояснил собеседник корреспонденту ТАСС, судя по тексту ноты МИД КНДР, введенные в народной республике меры карантина могут продлиться еще несколько месяцев и в течение этого срока других рейсов из Пхеньяна во Владивосток организовано не будет.

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Ранее власти КНДР в качестве превентивной меры против распространения коронавируса приостановили с начала февраля международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД рекомендовал находящимся на территории страны иностранцам до 1 марта 2020 года не покидать пределы посольств и дипломатического квартала Пхеньяна.

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КНДР, Владивосток, Пхеньян, ТАСС, Эйр Коре.
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