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Коронавирус в КНДР? В США "глубоко обеспокоены" и готовы оказывать помощь

Коронавирус в КНДР? В США "глубоко обеспокоены" и готовы оказывать помощь
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США готовы помочь КНДР в борьбе против коронавируса.

США готовы оказать содействие в предоставлении американскими и международными специализированными организациями помощи КНДР в предотвращении распространения в стране коронавируса.

Об этом заявила представитель госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает AFP.

"Соединенные Штаты готовы оперативно содействовать одобрению помощи со стороны этих организаций", - говорится в заявлении.

По словам Ортэгус, Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" уязвимостью северокорейского народа перед COVID-19, вспышка которого возникла в соседнем Китае 

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Организации помощи, направляющиеся в Северную Корею с целью не дать вирусу распространиться, ищут освобождения от широкого охвата санкций США и ООН против Северной Кореи.

Соединенные Штаты уже в прошлом году ослабили санкции по отношению к оказанию гуманитарной помощи, однако все еще поддерживают жесткие ограничения, включая запрет на все поездки в страну граждан США.

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Северокорейские чиновники пока ничего не заявляли о случаях коронавируса в стране, но государственные СМИ на этой неделе сообщали, что иностранцы будут подвергаться 30-дневному карантину. Также, по данным местных СМИ, было заявлено о первом случае заражения коронавирусом нового типа.

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США, КНДР, Эпидемия, Коронавирус.
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