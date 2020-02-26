"Сачок на голову": В Китае спецназ отработал новую методику задержания больных коронавирусом

Новости мира:В Китае спецназ отработал новую технику по задержанию граждан с подозрением на коронавирус.

СМИ опубликовали видео тренировки полицейского спецназа из китайской провинции Хэнань по задержанию граждан Китая, предположительно инфицированных коронавирусом.

Курьезный ролик обнародовало британское издание The Telegraph.

На записи видно, как китайский спецназовец в специальной униформе и бронежилете, держа баллистический щит в руках, останавливает автомобиль с мужчиной, который якобы инфицирован коронавирусом. От инфицированного требуют покинуть автомобиль, но тот отказывается.

После этого дорогу перекрывает бронемашина спецназа.

Затем спецназовцы задерживают якобы больного коронавирусом, накинув ему сачок на голову, после чего дезинфицируют свою форму, экипировку и автомобиль.