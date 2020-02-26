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Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
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Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам

Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:ВОЗ призывает не отменять турпоездки, несмотря на эпидемию коронавируса.

Туристам не нужно отменять запланированные поездки в связи с эпидемией коронавируса, но следует проверять действующие ограничения и соблюдать правила личной гигиены во время путешествий, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Долеа.

"Во время текущей вспышки коронавируса не должно быть никаких ограничений на туризм и международную торговлю, так как риск заразиться невысок во многих странах и в большинстве провинций Китая. Эпицентр, как мы знаем, находится в китайском городе Ухань. Некоторые страны объявили карантин для тех, кто вернулся домой из поездки. Это обычно их индивидуальное решение, и оно основано на оценке возможного риска заражения", - сказала Долеа.

При этом, по ее словам, путешественники должны принимать во внимание уже введенные некоторыми странами и авиакомпаниями ограничения, и проверять перед поездкой, какие меры безопасности действуют в тех или иных странах.

Она заявила, что салоны самолетов не опасны для туристов, так как вирус не передается по воздуху, но передается при тесном контакте заболевших со здоровыми. "Поэтому необходимо избегать прямого контакта с зараженными, так как вирус может оставаться активным на поверхности предметов, но непродолжительное время. В полете необходимо тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащими средствами. При кашле использовать одноразовые салфетки и сразу их выбрасывать, и дистанцироваться от людей, которые кашляют или имеют другие симптомы простудного заболевания", - добавила представитель ВОЗ.

ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса

Долеа подчеркнула, что все эти меры не отличаются от тех, которые рекомендуются во время обычной сезонной эпидемии острых респираторных заболеваний. "Маски эффективны для тех, кто уже болен, так как позволяют им не заражать других. Но для здоровых людей они не особенно эффективны, поэтому нет особого смысла ходить в маске, если вы здоровы. Также нужно быть уверенным, что вы используете их правильно. Кроме того, маски важны для тех, кто заботится о больных и постоянно с ними контактирует", - добавила эксперт.

По ее словам, Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) выпустила свои рекомендации для сотрудников авиакомпаний. "Из них следует, что персонал авиакомпаний должен соблюдать те же меры предосторожности, что и пассажиры. Они также должны проявлять бдительность и обращать внимание на пассажиров, у которых можно заподозрить симптомы заболевания. По возможности, им рекомендовано отделять таких пассажиров от других, обеспечивать их одноразовыми салфетками и возможно масками", - рассказала Долеа.

В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань - административного центра провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев. Правительство Китая запретило туроператорам продавать поездки за рубеж. Многие страны мира, в том числе, Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из Китая, авиакомпании отменили рейсы. На прошлой неделе вспышки коронавируса начались в Италии, Иране и Южной Корее. Роспотребнадзор и Ростуризм в среду рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

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Все по теме:

Италия, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19, Жертвы коронавируса.
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