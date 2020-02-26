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Среда, 26.02.2020
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ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса

ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Мир оказался не готов к быстрому распространению коронавируса, считают в ВОЗ.

Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку. Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, передает Business Insider.

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Как сообщалосьа, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

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Китай, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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