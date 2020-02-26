ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса

Новости мира:Мир оказался не готов к быстрому распространению коронавируса, считают в ВОЗ.

Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку. Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, передает Business Insider.

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Как сообщалосьа, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.