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Исторический минимум: В Китае падает индекс производственной активности

Исторический минимум: В Китае падает индекс производственной активности
11:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Китайский индекс производственной активности опустился до исторического минимума.

Индекс производственной активности PMI Китая опустился до 35,7 пунктов, при прогнозируемых 46.

Так, по состоянию на 4:00, 29 февраля 2020 PMI Китая опустился до 35,7 пунктов, при прогнозируемых 46. В то время как еще почти месяц назад, 31 января – он составлял 50 при прогнозируемых 50.

Приближенный результат к показателям этого февраля, был зафиксирован 1 декабря 2008 года, тогда PMI Китая составил 38.8.

Добавим, Индекс производственной активности PMI Китая измеряет уровень ежемесячной активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе. Он составляется Федерацией Логистики и Закупок Китая (CFLP) и Логистическим Информационным Центром Китая (CLIC), на основании данных Национального Бюро Статистики (NBS). Каждый месяц вопросники рассылаются на более, чем 700 промышленных предприятий Китая. Представленные данные отражают ответы предприятий о своих закупках и поставках.

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Эти данные считаются очень важным и надежным экономическим показателем. Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Значение существенно выше 50, вероятно, указывает на период экономического роста.

Как сообщалось ранее, 500 самых богатых людей мира за неделю суммарно потеряли 444 млрд долларов из-за распространения коронавируса.

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Китай, PMI Китая, Национальное Бюро Статистики, Индекс производственной активности.
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