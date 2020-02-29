Более полтысячи зараженных за сутки: в Южной Корее зафиксировали новый "рекорд"

Новости мира:В Южной Корее коронавирусом заболели почти три тысячи человек.

В Южной Корее количество инфицированных вирусом Covid-19 за сутки выросла на 594 человека, достигнув 2 931 случае.

Об этом сообщает BBC.

"В Южной Корее зафиксировали самый большой рост случаев заражения коронавирусом в течение суток, в пятницу подтверждены 594 новых случая", - говорится в сообщении. Сейчас в стране от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли семнадцать человек.

Южная Корея имеет наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за пределами Китая. Большинство новых случаев заболевания Covid-19 зафиксированы в городе Тэгу на юго-востоке страны.

Вооруженные силы Кореи отправлены в наиболее зараженный регион. Военные обеззараживают значительную часть города.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия - 6, Румыния - 3, Нидерланды — 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан-Марино, Туркменистан, Беларусь — по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.