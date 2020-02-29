Историческое соглашение между США и талибами: о чем договорились стороны

Новости мира:"Талибан" начнет переговоры с правительством Афганистана уже в марте.

Переговоры между радикальной группировкой "Талибан" и другими афганскими сторонами начнутся 10 марта.

Об этом говорится в мирном соглашении между США и талибами, подписанном в субботу в столице Катара Дохе, сообщает ТАСС.

"После объявления гарантий о полном выводе иностранных войск и его временных рамок в присутствии международных наблюдателей, после объявления о том, что афганская территория больше не будет использоваться против безопасности США и их союзников, движение "Талибан" начнет переговоры с афганскими сторонами 10 марта", - отмечается в документе.

"Постоянное и всеобъемлющее прекращение огня будет в повестке межафганского диалога и переговоров. Участники обсудят время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана", - говорится в тексте.

США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров, отмечается в соглашении. Также подчеркивается, что США и талибы стремятся к установлению конструктивных взаимоотношений друг с другом и рассчитывают на то, что отношения между Вашингтоном и новым правительством будут позитивными. Вашингтон в рамках подписанного соглашения обязуется не угрожать территориальной целостности и независимости Афганистана, а также обещает не вмешиваться во внутренние дела этой страны, отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, 29 февраля Соединенные Штаты и экстремистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, которое может прекратить войну в Афганистане, которая длится уже 18 лет.

Соглашение было подписано в Дохе (Катар).

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте соглашения.

После подписания соглашения, по словам госсекретаря США Майка Помпео, должны начаться мирные переговоры между талибами и афганским правительством.

Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал центром экстремистских группировок.