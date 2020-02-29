Скачать
Суббота, 29.02.2020
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Вести из обсервации: Скалецкая рассказала о ситуации в "Новых Санжарах" (Видео)
Скалецкая рассказала о ситуации в "Новых Санжарах" (Видео)
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

Историческое соглашение между США и талибами: о чем договорились стороны

Историческое соглашение между США и талибами: о чем договорились стороны
21:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:"Талибан" начнет переговоры с правительством Афганистана уже в марте.

Переговоры между радикальной группировкой "Талибан" и другими афганскими сторонами начнутся 10 марта.

Об этом говорится в мирном соглашении между США и талибами, подписанном в субботу в столице Катара Дохе, сообщает ТАСС.

"После объявления гарантий о полном выводе иностранных войск и его временных рамок в присутствии международных наблюдателей, после объявления о том, что афганская территория больше не будет использоваться против безопасности США и их союзников, движение "Талибан" начнет переговоры с афганскими сторонами 10 марта", - отмечается в документе.

"Постоянное и всеобъемлющее прекращение огня будет в повестке межафганского диалога и переговоров. Участники обсудят время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана", - говорится в тексте.

США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров, отмечается в соглашении. Также подчеркивается, что США и талибы стремятся к установлению конструктивных взаимоотношений друг с другом и рассчитывают на то, что отношения между Вашингтоном и новым правительством будут позитивными. Вашингтон в рамках подписанного соглашения обязуется не угрожать территориальной целостности и независимости Афганистана, а также обещает не вмешиваться во внутренние дела этой страны, отмечается в документе.

Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали историческое соглашение

Как сообщалось ранее, 29 февраля Соединенные Штаты и экстремистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, которое может прекратить войну в Афганистане, которая длится уже 18 лет.

Соглашение было подписано в Дохе (Катар).

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте соглашения.

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

После подписания соглашения, по словам госсекретаря США Майка Помпео, должны начаться мирные переговоры между талибами и афганским правительством.

Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал центром экстремистских группировок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Афганистан, Талибан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
04 Високосные ритуалы на деньги: привлекаем богатство 29 февраля
05 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Гончарук уходит в отставку
СМИ: Гончарук уходит в отставку
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
День в ООС: двое украинских защитников получили ранения
День в ООС: двое украинских защитников получили ранения
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь