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Коронавирус в Южной Корее: В стране растет число инфицированных и умерших (Видео)

Коронавирус в Южной Корее: В стране растет число инфицированных и умерших (Видео)
11:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Количество инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло отметки 3736 человек.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 210, достигнув 3736. Число умерших составило 18 человек, сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности агентство Yonhap.

Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу (136 новых случаев, всего — 2705) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (41 новый случай, всего — 555). В Сеуле зарегистрировано пять новых случаев инфицирования, число заразившихся в столице достигло 87 человек.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Количество зараженных коронавирусом в мире продолжает расти

Источником распространения коронавируса в Тэгу считают 61-летнюю последовательницу секты Синчонджи. Признаки инфекции у нее проявились еще 10 февраля, но она, как сообщается, дважды отказалась пройти тест на вирус, объяснив это тем, что не выезжала за границу. Женщина успела посетить как минимум две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавируса в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.

Сообщается, что члены Синчонджи практикуют физический контакт во время служб и равнодушны к болезням. Они верят в вечную жизнь и считают, что если человек заболел и умер, это означает, что ее вера была слабой.

Напомним, Минздрав Таиланда сообщает о первом случае смерти пациента вследствие заражения новым коронавирусом COVID-19.

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Южная Корея, Эпидемия, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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