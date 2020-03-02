Новости мира:Северная Корея впервые за этот год испытала две свои ракеты у восточного побережья.

Впервые в этом году Северная Корея испытала две ракеты у своего восточного побережья. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно сообщениям южнокорейских военных, Пхеньян запустил ракеты вблизи города Вонсан и в проливе между Южной Кореей и Японией.

Военные не сообщили о виде оружия и точном времени запуска.

Как пишет издание, последние военные испытания Северная Корея провела 13 декабря. Это было наземное тестирование ракетного двигателя, используемого в межконтинентальных баллистических ракетах.

Последний раз, когда Северная Корея запускала ракеты был 28 ноября 2019 года.

Некоторые представители администрации Трампа были обеспокоены, когда в конце прошлого года Северная Корея пригрозила сделать США «рождественский подарок». Однако тогда так ничего и не произошло.

Соединенные Штаты и Северная Корея уже длительное время ведут переговоры о постепенном сокращении ядерных вооружений на Корейском полуострове.

Напомним, третья и последняя встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась в конце июня 2019 года. Трамп стал первым американским президентом, который ступил на так называемую демилитаризованную зону между двумя Кореями. В совместном заявлении по итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын подчеркнули свои «прекрасные отношения». Однако ни к каким конкретным договоренностям они так и не пришли.

Последние переговоры между северокорейскими и американскими должностными лицами состоялись 5 октября в Стокгольме и завершились безрезультатно. В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от США.