Данилов о оборонном заказе: Никакая ракетная программа не пострадает

Новости Украины:Данилов заявляет, что у Кривоноса нет доступа к данным о гособоронзаказе.

У заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса нет доступа к государственному оборонному заказу, поэтому его призыв к Президенту Зеленскому не подписывать документ в связи с угрозой ракетной программе некорректный.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию Liga.net.

"Никакая ракетная программа не пострадает. Повторюсь, у Кривоноса нет информации, что в этом заказе. "Cлив" информации секретных документов - это уголовно наказуемая вещь. Кто что брал, кто с кем общался - должна разбираться контрразведка", - сказал Данилов.

Он намекнул, что Кривонос "собирает сплетни как на базаре" и заявил, что говорил с Президентом по этому поводу. В то же время Данилов заявил, что у него нет оппозиции к Кривоносу и что он не знает, последует ли увольнение Кривоноса после инцидента.

"У меня оппозиции к нему (Кривоносу — ред.) нет. Я с первого дня пришел и сказал: вы - человек военный, и армия вам ближе. А СНБО - это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает", - отметил Данилов.

Как сообщалось ранее, 19 февраля 2020 г. замсекретаря СНБО Сергей Кривонос обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать государственный оборонный заказ и отправить его на доработку.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 18 февраля одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ будут участвовать 14 государственных заказчиков.