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Угроза коронавируса: Китай собирается эвакуировать своих граждан из Ирана чартером

Угроза коронавируса: Китай собирается эвакуировать своих граждан из Ирана чартером
18:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Китая собираются эвакуировать своих граждан из Ирана чартером из-за коронавируса.

Китай направит в Иран чартерный рейс, чтобы эвакуировать своих граждан.

Об этом сообщило посольство КНР в Иране, передает globaltimes.

Сообщается, что посольство Китая в Иране сообщило, что направит рейс во вторник. Возможность покинуть Иран будут иметь 200 граждан Китая. Приоритет будет предоставляться гражданам Китая, находящихся в городе Кум, где сложная ситуация с распространением коронавируса. Известно, что 30 из них - студенты.

 

Известно, что рейс совершит авиакомпания China Southern Airlines. Самолет прибудет в Тегеран, столицу Ирана, во вторник вечером. Из Тегерана самолет направится в китайский город Ланьчжоу.

Как сообщалось ранее, все члены экипажа, которые до последнего оставались на борту круизного лайнера Diamond Princess, в воскресенье благополучно покинули судно. 

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Все по теме:

Китай, Иран, Заражение, Коронавирус, Эваккуация.
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